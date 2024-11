Celstraf geëist voor 'explosie van geweld' tijdens carnaval

Justitie eist twee jaar cel tegen een man uit Rotterdam die met carnaval een 23-jarige man uit Deurne in elkaar heeft geslagen. Ze spreekt van een 'explosie van geweld'. Hij zou hebben geprobeerd de man uit Deurne om het leven te brengen, vindt het Openbaar Ministerie (OM). Het slachtoffer werd mishandeld tijdens carnaval dit jaar in Deurne.

De vechtpartij had geen duidelijke aanleiding, schrijft het OM in een persbericht. Rond elf uur in de avond werd het slachtoffer buiten op straat meerdere keren hard tegen zijn gezicht en zijn lijf geschopt en geslagen door de Rotterdammer.

Ook probeerde de Rotterdammer de 23-jarige man uit Deurne te wurgen. 'Jij gaat dood vanavond', zou hij de man hebben toegespeeld. Het slachtoffer kreeg geen lucht meer, verklaarde hij. Hij vreesde voor z'n leven.

Omstanders zijn het slachtoffer te hulp geschoten. "Zonder hun hulp was het maar de vraag of het slachtoffer de aanval overleefd zou hebben", aldus het OM. Het OM spreekt dan ook van een poging tot doodslag.

De Rotterdammer werd aangehouden. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis met verwondingen aan z'n hoofd en lichaam.