KNMI waarschuwt: plaatselijk dichte mist in Brabant

Het KNMI waarschuwt maandagavond voor plaatselijk dichte mist in Brabant. Het verkeer kan last hebben van de dichte mist, want het zicht kan plaatselijk minder zijn dan 200 meter. Ook buitenactiviteiten kunnen gehinderd worden door de mist.

De verwachting is dat de mist de gehele avond en nacht blijft, tot dinsdagochtend 09.00 uur ongeveer. De afgelopen dagen was er ook al dichte mist in de provincie. Eindhoven Airport had daar veel last van. Er moesten vluchten worden geannuleerd of omgeleid. Tot dusver heeft Eindhoven Airport daar nu geen last van, alle vluchten vliegen nog volgens schema maandagavond. Het KNMI waarschuwt ook voor dichte mist in de provincie Zeeland.