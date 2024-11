Man gewond bij steekpartij, verdachte (43) opgepakt

Een man is maandagavond gewond geraakt bij een steekpartij in een fietsenstalling aan het Stationsplein in Eindhoven. Hij werd onder meer in zijn zij en in zijn hand gestoken. De politie heeft in de buurt een verdachte opgepakt.

Het slachtoffer meldde zich na de steekpartij voor hulp bij het nabijgelegen politiebureau aan de Mathildelaan. Hij wist een signalement door te geven en verklaarde wat er was gebeurd. Op basis van het signalement is een verdachte in de buurt aangehouden. Hij zit vast op het politiebureau voor verder onderzoek. Bloedsporen

Op de route van het Stationsplein naar het politiebureau waren bloedsporen te zien van het slachtoffer. Ook bij het politiebureau is te zien dat de man flink heeft gebloed door de steekpartij. De politie heeft eerste hulp verleend aan de man , ook een traumaheli is opgeroepen maar uiteindelijk is de man toch direct met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de bloedsporen opgeruimd.

Foto: SQ Vision

De politie vermoedt dat er een beroving vooraf is gegaan aan de steekpartij, dat wordt nog verder onderzocht. Agenten spraken op straat met getuigen en zijn op zoek naar camerabeelden. Ze roept mensen op om zich te melden als ze iets gezien hebben.

Foto: SQ Vision