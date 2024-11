Ex-Satudarahleden horen hoge straffen tegen zich eisen voor drugssmokkel

Het Openbaar Ministerie (OM) eist celstraffen tot negen jaar tegen mannen uit Tilburg en Den Bosch, omdat ze cocaïne importeerden uit Zuid-Amerika. De mannen moeten allemaal ook nog boetes van 25.000 euro betalen, als het aan het OM ligt. De verdachten zaten vroeger bij de verboden motorclub Satudarah. Het OM denkt dat ze die club nog steeds stiekem hebben, ondanks het verbod.

Vijf van de verdachten komen uit Brabant. De bekendste zijn nog wel de Tilburgse broers Angelo en Xanterra M. Ze zaten altijd in de top van de motorclub en waren ook de gezichten. Ze zijn vaker veroordeeld. Ex-Satudarah-penningmeester Reduan I. stond ook terecht.

Maar ze importeerden ook 'blokken' uit Bolivia en een partij van 2000 kilo cocaïne. Een transport van 600 kilo ging vanuit Antwerpen door naar Rusland. Een deel werd onderschept. Het OM denkt dat een paar verdachten ook in de crystal meth en xtc zaten.

De mannen worden verdacht van grootschalige drugsimporten naar de haven van Antwerpen. Ze zouden in 2022 tonnen aan coke hebben gesmokkeld uit Ecuador, Paraguay en Brazilië.

De strafeisen verschillen nogal, omdat niet iedereen dezelfde rol had bij de drugssmokkel. Zo zou Reduan I ook nog grondstoffen hebben gesmokkeld voor MDMA en meth.

Cryptocommunicatie

Via de versleutelde cryptodienst Exclu spraken ze over de handel. De politie kon doordringen tot de berichtendienst en las vijf maanden 'live' mee. Observatieteams zagen ze ook dat de mannen samenkwamen n een winkel in Tilburg. De verdachten zijn bijna allemaal opgepakt op 3 februari 2023 bij een grote politieactie.

Ontkenning

De andere vier zijn mannen uit Enschede, onder wie oud kopstuk Michel B. (59). Hij hoorde acht jaar cel en een boete van 25.000 euro tegen zich eisen. En verder hoorden Mitchel van H. (30) negen jaar cel, Okan P. (43) 5,5 jaar en Mitch K. (35) 4 jaar tegen zich eisen.

De negen verdachten ontkennen ook maar iets met omvangrijke drugshandel te maken te hebben. Ze beroepen zich ook grotendeels op hun zwijgrecht.

'Onzin'

"Ik heb al jaren een goedlopend bedrijf, ik ga toch niet voor deze onzin mijn hele leven op z'n kop zetten en de gevangenis in. En dat voor 40.000 euro", zei Angelo M., voormalig president van Satudarah-world, in de rechtbank in Den Bosch.

Motorclub Satudarah werd in 2020 definitief verboden. Bij de club zaten veel leden die misdrijven pleegden. Het OM denkt dat alle negen mannen Satudarah hebben voortgezet maar dan onder meer namen zoals Lawamena Haulala en Singa19. De clubs hebben dezelfde kleuren en logo's.

De officier van justitie noemde het 'buitengewoon kwalijk' dat de verdachten de uitspraak van de rechter 'massaal' naast zich neerlegden over dat verbod.

Uitspraak op 4 februari

De komende dagen zijn de pleidooien. De rechtbank in Den Bosch doet op 4 februari uitspraak. Het OM heeft de rechtbank gevraagd om ze dan meteen alle negen weer vast te zetten, want geen van de verdachten zit momenteel in voorarrest.