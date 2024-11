Duitse oorlogsmisdaad in Heusden herdacht met 134 kaarsjes

De bevrijders zijn al onderweg naar Heusden als 134 mannen, vrouwen en kinderen in het stadje om het leven komen. De Duitsers blazen op de valreep de toren van het stadhuis op. Die valt bovenop een schuilkelder en verplettert bijna elke aanwezige. Het was in de nacht van maandag op dinsdag precies tachtig jaar geleden, maar de inwoners van Heusden zijn het niet vergeten. Midden in de nacht herdenken ze de Stadhuisramp.

Een nachtelijke herdenking komt maar weinig voor. Toch lopen tientallen mensen mee in de stille tocht, met lichtjes in hun handen tegen de duisternis.

(foto: Erik Haverhals/SQVision)

Eerder op de avond waren er al diverse andere bijeenkomsten, zoals in Drunen. Daar markeert een monument de plek waar Schotse troepen in de avonduren van 4 november 1944 het Drongelens Kanaal oversteken. Het is de opmaat naar de bevrijding van Drunen en Heusden. Lichtjes

Na de bijeenkomst in Drunen volgt een herdenking bij de Catharijnekerk aan de Burchtstraat in Heusden. Daarna volgt de stille tocht met lichtjes langs drie zwaargetroffen plekken in het stadje, met op iedere plek een korte toespraak.

(foto: Erik Haverhals/SQVision)

Bij het voormalig stadhuis aan de Pelsestraat worden 134 kaarsen geplaatst, één voor elk slachtoffer van de ramp.

Kaarsjes voor de 134 omgekomen Heusdenaren (foto: Erik Haverhals/SQVision).

Oorlogsgeweld

In de nacht van 4 op 5 november 1944 zoeken zo'n 200 inwoners van Heusden bescherming tegen het oorlogsgeweld in de kelder van het stadhuis. De terugtrekkende Duitsers weten dat, maar blazen de toren toch op. Die verplettert de kelder en 134 van de mannen, vrouwen en kinderen die er schuilen. De Stadhuisramp wordt in Heusden ook wel de Stadhuismoord genoemd. Inwoners zien de ramp als een Duitse oorlogsmisdaad. Er is nooit iemand voor gepakt of veroordeeld.

Puinhopen in Heusden na de Stadhuisramp 5 november 1944 (foto: archief Salha).