Uitslaande brand in winkelcentrum: chocoladewinkel opent op tijdelijke plek

Een felle brand vlak voor de drukste periode van het jaar: de timing kon niet slechter voor de chocoladewinkel van Nathalie Kas. Door brandstichting raakten meerdere zaken half oktober beschadigd in Winkelcentrum Arendshof in Oosterhout. Toch streed de onderneemster door: al na drie weken gaat haar tijdelijke winkel woensdag open. "Ik ga tot middernacht door als het nodig is."

"Die jongens hebben geen idee wat ze hebben aangericht", verzucht Nathalie nog altijd aangeslagen. Al zes uur lang is ze dinsdag bezig met het stapelen van alle bonbons, chocoladeletters en andere lekkernijen. Ze heeft een tijdelijke zaak gevonden, een leegstaand pand naast de Blokker in hetzelfde winkelcentrum. Stilzitten was geen optie. "Het kriebelt al weken! Dit is een stap naar betere tijden", zegt ze stralend. "Dit voelt echt heel goed." Brandstichting

De brand brak uit in de vroege ochtend van zondag 13 oktober. Die dag gaat Nathalie nooit vergeten. "We zouden een leuk dagje weg gaan en dan tref je je winkel zo aan. Dat doet echt heel veel pijn. Vanaf jongs af aan heb ik aan de zaak gewerkt." Haar winkel had met veel water- en rookschade het meest te verduren. "Ik had heel veel voorraad liggen en was helemaal klaar voor de drukke maanden voor de feestdagen. Het was echt een nachtmerrie!"

De brand zorgde voor een ravage in het winkelcentrum (foto: Eva de Schipper).

Twee minderjarige jongens zijn maandag in de kraag gevat voor de brandstichting bij het winkelcentrum. "Ze moesten hier eens komen kijken wat ze hebben aangericht", zucht ze. "Waarom? Mensen werken hiervoor. Winkels zijn verbrand, voor de lol. Ze zouden het zelf eens moeten meemaken. Dit is mijn leven!" Haar oude zaak is nog altijd dichtgetimmerd. De binnenkant is helemaal gestript: de verzekeringsmaatschappij is nu aan zet. Ze heeft het zichtbaar moeilijk als ze de zaak ziet. "Dit is echt horror. Heel je bezit is naar de knoppen. Daar heb je dan zo hard voor gewerkt." Ook verschillende andere winkels raakten beschadigd. Het ging ook daarbij vooral om water- en rookschade. Zeker drie winkels zijn nog altijd volledig gesloten door de brand. Naast Nathalie zijn nog twee andere zaken geïmproviseerd open. De onderneemster hoopt zelf eind maart terug te gaan naar haar oude vertrouwde stekkie. Voor nu is ze vooral trots en gelukkig. Ze krijgt volop positieve reacties van klanten. "Dit is een lichtpuntje!"

De zaak van Nathalie staat nu helemaal leeg (foto: Raymond Merkx).

Gesmolten chocolade vol roet na de brand (foto: Nathalie Kas).