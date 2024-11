Bart verdient honderden euro's aan statiegeld: 'Ik zat als rat in de val'

Bart Boesten is postbode in Eindhoven. Ook duikt hij met regelmaat de prullenbakken in van een basisschool in de buurt. De statiegeldblikjes en flesjes die hij daar vindt leveren een aardig zakcentje op. De opbrengst gaat naar goede doelen en hij kan er zelfs zijn appartement van laten schilderen. "Voel me gezegend door God."

Het water stond Bart aan de lippen toen zijn energiekosten schrikbarend groeiden. Hij moest een oplossing vinden om zijn sociale huurwoning te blijven betalen. "Ik zat als een rat in de val. Aan mijn salaris had ik niet meer genoeg." "Ik stond met mijn rug tegen de muur", vertelt hij. "Toen ben ik uit wanhoop in prullenbakken gaan zoeken. Ik liep op een gegeven moment langs een school toen de conciërge mij aansprak dat ze toch liever niet hadden dat ik dat deed." Al ging de conciërge na een goed gesprek toch overstag. "Hij begreep mijn situatie. De conciërge is toen gaan overleggen met zijn directeur. Ik mocht voortaan na zeven uur op het schoolplein rapen, onder de voorwaarde dat ik het netjes achter zou laten."

"Ik wil niet in de statiegeldoorlogjes terechtkomen."

Er ging een wereld voor Bart open. Zeker vanwege zijn autisme is dit de ideale manier om op zoek te gaan naar blikjes en flesjes. "Ze beschermen mij van andere statiegeldjagers. De conciërge stuurt ze gewoon weg, waardoor ik rustig kan zoeken." "Ik wil niet in de statiegeldoorlogjes terechtkomen", vertelt Bart. In zijn omgeving ziet Bart veel lotgenoten in prullenbakken graaien. Dat resulteert in veel rotzooi en ze maken ook nog eens veel kapot. "De sociale normen en waarden vallen weg als je een tijdje op straat leeft. Je doet alles om aan een beetje geld te komen."

"Ik voel me gezegend door God."

En dat er geld mee te verdienen valt, dat is hem wel duidelijk geworden. "Er zijn dagen bij dat ik echt voor meerdere tientjes ophaal. Ik denk dat ik in totaal dit jaar zo'n vijfhonderd euro heb opgehaald." Sinds een aantal jaar heeft Bart zijn eigen appartementje, een sociale huurwoning. De muren waren aan een likje verf toe. Een deel van die kosten heeft hij kunnen betalen met het opgehaalde statiegeld. "Ik voel me gezegend door God", vertelt de diepgelovige Bart vol trots. Eerst was hij zelf dakloos en Bart is dan ook al te blij met zijn eigen plekje. "Ik had eerst niets voor mezelf. Heb lang gespaard voor deze verbouwing. Dat ik nu mijn eigen huis kan laten schilderen, is echt geweldig. Ben de conciërge en directeur heel erg dankbaar."

"Het probleem zit vooral in het asociale gedrag."