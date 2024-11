Van 0-13 naar kanshebber voor promotie, Tommie ziet club stappen zetten

Hij was pas drie weken aan het werk als algemeen directeur toen zijn club FC Den Bosch met 13-0 verloor van PEC Zwolle. Een sportief drama, maar aan de andere kant een geschenk voor de club. “‘We zijn maar FC Den Bosch’ was er ingeslopen. Die mentaliteit moesten we veranderen.” Hoe anders ziet Tommie van Alphen (37) zijn club nu. “Niemand had verwacht waar we momenteel staan.”

Tommie heeft iets met FC Den Bosch. Als talent van ODC in Boxtel was hij een aantal trainingen op proef bij de profclub. Met vriendjes ging hij later kijken naar het eerste elftal. In zijn werkzame leven was hij er 2,5 jaar actief als accountmanager, waarna hij promotie maakte richting FC Utrecht. Op 1 februari 2023 kreeg hij het vertrouwen als algemeen directeur van de club waar hij fan van is. “In het begin schrok ik van de cultuur. Er was de gedachte dat we met weinig geld weinig konden presteren en dat werd geaccepteerd. We zijn direct gaan werken met doelstellingen. Wat ga je bijdragen om er weer een gezonde voetbalclub van te maken?”

"Het huilen stond me regelmatig nader dan het lachen."

Eenvoudig was zijn eerste anderhalve seizoen niet. “Onze toenmalige Amerikaanse aandeelhouders kwamen hun financiële afspraken niet na. Het is zelfs uitgedraaid op een arbitragezaak, waarbij ik ben geïntimideerd om er vanaf te zien. Elke maand was het de vraag of we salarissen konden betalen en dat zorgde voor onzekerheid. Het huilen stond me regelmatig nader dan het lachen en ik heb weleens gedacht of ik de handdoek niet in de ring moest gooien.” “Veel energie moest ik stoppen in het oplossen van problemen, terwijl ik die liever in het reguliere dagelijkse werk en in de organisatie had gestopt. Ook het voetbal zelf bracht weinig voldoening, want we verloren vaak.”

"De mayonaise stond op tafel."

Hoe anders is het dit seizoen. De club won de eerste periode. “Veel credits gaan uit naar technisch directeur Bernard Schuiteman. Er staat een goede groep en daarnaast investeren we in randvoorwaarden, waaronder data en voeding. Toen ik hier begon, was er drie keer per week een lunch, waarbij de mayonaise op tafel stond. Nu is er vijf dagen ontbijt en lunch.” LEES OOK: N a jaren van ellende pakt FC Den Bosch de eerste periodetitel. De goede prestaties zijn ook intern een verrassing. “Ik heb tijdens mijn studie een onderzoek gedaan en daaruit kwam dat bijna alle clubs eindigen op de plek van de begroting. Wij hebben het dertiende of veertiende budget, maar dat is nu onze ondergrens.”

Feest bij FC Den Bosch. (Foto: Matthijs Schraver)

Binnen vier jaar wil de Bossche club promoveren met vijftig procent aan ‘eigen jongens’. “Ik denk dat FC Den Bosch bij de beste twintig clubs van Nederland hoort. Die in de top vijf van de Keuken Kampioen Divisie meedraait en eens in de zoveel jaar de stap maakt richting Eredivisie. Er zijn voor die promotie nog wel zaken die we moeten verbeteren en regelen, waaronder de overstap naar natuurgras. Een kostenpost van zeker 1,5 miljoen euro plus onderhoud en we moeten ergens anders trainen.”

"Het stadion zit vol en we verdienen geld."

Ook op het gebied van sponsoring, merchandise en bezetting van het stadion zijn grote stappen gezet. “Bij mijn aanstellen vroeg ik wat we moesten doen om ons stadion vol te krijgen. Dat werd gezien als een nogal aparte ambitie. De banden tussen club en supporters waren slecht. We begonnen met het uitdelen van gratis kaarten, daarna verkochten we ze voor een paar euro en uiteindelijk is het gaan leven. Nu zit het stadion vol en verdienen we geld.” Hij vindt een aantal incidenten tegen De Graafschap en Vitesse wel erg vervelend. “Er is anderhalf jaar niets gebeurd, maar hier baal ik enorm van. Die gasten die het voor de rest verpesten gaan we aanpakken.” LEES OOK: FC Den Bosch spoort 5 relschoppers op na rellen in stadion. Wensen zijn er nog wel bij Tommie. Samen met de nieuwe Aziatische aandeelhouders zijn er plannen om het trainingscomplex aan te pakken. Verder moet het stadion een metamorfose gaan krijgen. Daarover zijn gesprekken met de gemeente. “De tribune met daarop onze fanatieke supporters moet om, het ziet er niet uit. Het liefst zet ik daar een nieuwe businesstribune neer. We wisselen dan van tribune. Een belangrijke stap om nog verder te groeien als club.”