FC Den Bosch spoort 5 relschoppers op na rellen in stadion

De identiteit van vijf relschoppers die afgelopen vrijdag zorgden voor ongeregeldheden in het stadion van FC Den Bosch is inmiddels bekend. Dat meldt de Bossche voetbalclub. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Vitesse, op 18 oktober, werden spullen gegooid naar het vak waar de Arnhemse supporters zaten. Een steward raakte bewusteloos en spelers van Vitesse werden bekogeld met bekers.

FC Den Bosch laat weten dat de identiteit van vijf relschoppers nu is achterhaald. Ze zijn opgespoord dankzij onder meer beelden van stadioncamera's en social media.

Vanwege de ongeregeldheden werd de wedstrijd maar liefst 37 minuten stilgelegd. In die periode is een steward van Vitesse gewond geraakt, blijkt uit de camerabeelden.

In deze periode bestormden tien mensen vanaf de Oosttribune het veld. Acht van hen droegen een bivakmuts, twee van hen bedekten hun gezicht met hun kleding. "Zij begaven zich richting het uitvak. Het speelveld was na luttele minuten weer vrij, maar ondertussen was de sfeer in het uitvak en op de I-tribune behoorlijk verhit geraakt", schrijft de club.

LEES OOK: Steward bewusteloos bij rellen in stadion FC Den Bosch

Een man ging uiteindelijk behoorlijk tekeer richting het uitvak. Zijn identiteit is bekend bij FC Den Bosch. Toen die man tegen een hek schopte, zou daar iemand vanuit het Vitesse-vak op hebben gereageerd door met een voorwerp in zijn richting te slaan. "Op de inmiddels geanalyseerde beelden is te zien dat hij daarbij vol de steward van Vitesse raakt. Deze raakt hierbij gewond."

Bekers naar spelers gegooid

Dankzij de camerabeelden is volgens de Bossche club ook duidelijk te zien dat twee spelers van Vitesse werden geraakt door plastic bekers die naar ze werden gegooid. De Bossche club zegt nog te onderzoeken wie deze 'biergooiers' zijn.

John van den Brom, trainer van Vitesse, zou ook hebben gezegd dat een speler van zijn ploeg op zijn hoofd was geraakt door een beker. Dat heeft de Bossche club niet kunnen vaststellen uit de camerabeelden. Ook dat er met glas zou zijn gegooid, kan de Bossche club niet terugzien in de beelden. "Maar het is zeer kwalijk dat spelers überhaupt worden geraakt, met wat voor voorwerp dan ook", laat de club weten.

Ondersteuning bij analyseren

Een team van de KNVB dat ondersteunt bij voetbalincidenten helpt FC Den Bosch. "Komende week komen zij naar Den Bosch om de beelden verder te bekijken en te analyseren."

FC Den Bosch heeft alle beelden ook gedeeld met Vitesse.

Strafvermindering

Alle verdachten die het veld hebben bestormd, krijgen een stadionverbod en een boete van 15.000 euro. De biergooiers wacht ook een straf. "Die kan verschillen, afhankelijk van eerder wangedrag." De biergooiers die zichzelf melden bij FC Den Bosch, krijgen volgens de club een lagere straf.