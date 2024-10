Directeur FC Den Bosch baalt: 'Klein groepje verziekt het voor de rest'

Tommie van Alphen, directeur van FC Den Bosch, zit een dag na de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen Vitesse met een dubbel gevoel. Frustratie over wat er misging, maar ook strijdbaar om het probleem aan te pakken. De club wil meer beveiliging inzetten en haast maken met plannen om het stadion veiliger te maken.

“Wie had dat gedacht hè. Met 4-2 winnen, bovenaan staan, maar dan toch een slecht gevoel", zegt Van Alphen tegen DTV Nieuws. Hij heeft geen geweldige nacht gehad na de gebeurtenissen van vrijdagavond in Stadion de Vliert.

Nadat vrijdagavond de wedstrijd werd gestaakt vanwege het gooien met bekers, werd er op de tribune over en weer met spullen gegooid. Een steward van Vitesse werd daardoor geraakt en raakte bewusteloos. Supporters met capuchons betraden het veld en rukten op richting het uitvak.

De directeur ging met aanvoerder Danny Verbeek het veld op om de boel te sussen. Hij heeft wel een idee wie de relschoppers zijn geweest. Vermoedelijk een aantal aanhangers van Standard Luik, waar FC Den Bosch-supporters een band mee hebben, maar ook jongens uit Den Bosch zelf.

Hij wil de relschoppers aanpakken: “We gaan met man en macht kijken of we ze eruit kunnen vissen en dan gaan we ze keihard straffen. En dat betekent wat mij betreft stadionverboden en eventueel ook geldboetes. En uiteraard evalueren we bij onszelf: wat kunnen we beter doen om dit te voorkomen in de toekomst.”

Belangrijke vraag is hoe de relschoppers zo makkelijk het veld op konden komen. Zijn die hekken niet veel te laag? “Er zijn maar weinig stadions in Nederland waar je zomaar op het veld komt en ook nog zomaar naar het uitvak loopt. In veel stadions zitten de supportersgroepen veel verder van elkaar af. Bij ons ga je twee hekjes over en je staat er.”