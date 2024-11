Intelligente Tillman heeft geheim wapen: 'Bij PSV wisten ze dit al'

Hij was de uitblinker in de 4-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Girona. PSV-middenvelder Malik Tillman strooide dinsdagavond met passjes, veroverde ballen en was verantwoordelijk voor een treffer en een assist. Daarmee nam hij revanche voor zijn slechte wedstrijd tegen Ajax. "Toen was ik echt boos op mezelf."

Tillman zat na afloop met een grote glimlach op zijn gezicht in de perszaal. Niet gek natuurlijk, want de Amerikaanse international speelde een foutloze wedstrijd op zijn favoriete positie aanvallend op het middenveld. En dat terwijl hij in de laatste wedstrijden hij nog de controle moest bewaken. “Ik kan op veel posities spelen en doe mijn best waar de trainer me nodig heeft. Hoger op het veld heeft wel mijn voorkeur. Ik hou ervan om het team te helpen om doelpunten te maken.” Tegen Ajax was Tillman afgelopen zaterdag nog de schlemiel door in de fout te gaan waaruit de beslissende 3-2 viel. “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn fout. Na afloop was ik erg boos op mezelf, maar ik kon er niets meer aan veranderen. Aan mij de taak om vooruit te kijken en te focussen op de volgende wedstrijd. Vanuit het team en de trainer voelde ik de steun en ik ben met een positief gevoel de wedstrijd ingegaan.” LEES OOK: Belabberd PSV lijdt tegen Ajax eerste nederlaag van het seizoen. De Amerikaan was erg tevreden over de prestatie van het hele team. “Als je de juiste mentaliteit en intensiteit toont, dan hebben we een kwalitatief sterke ploeg die attractief voetbal kan spelen. Hoe we het vandaag deden, was heel goed. We waren scherp, creëerden kansen en verdedigend stond het uitstekend.”

"Bij de club wisten ze wel dat ik ver kan ingooien."

Tegen Girona werd ook zijn geheime wapen bekend: een verre ingooi waaruit de 1-0 viel. “Bij de club wisten ze wel dat ik ver kan ingooien. Na een trainingskamp in de winter deden we onderling een competitie die ik won.” Al had Tillman wel geluk dat de scheidsrechter niet zag dat hij tijdens een ingooi met een voet een stuk in het veld stond. “Ik heb de beelden teruggezien, ik sta inderdaad over de lijn. Maar als de scheidrechter niks zegt, blijft de goal staan.”

"Een beslissende fout voor 50.000 man doet iets met je."