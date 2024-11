Luuk de Jong breekt record, maar verzuimt om dat te vieren

Luuk de Jong heeft in de Champions Leaguewedstrijd tegen Girona een record te pakken. Hij is de eerste Nederlandse voetballer die 85 Europese wedstrijden voor Nederlandse clubs achter zijn naam heeft staan. De spits van PSV wist die nieuwe mijlpaal niet te bekronen met een goal in het Philips Stadion in Eindhoven, maar zag zijn ploeg dinsdagavond wel met een 4-0 zege op de Spanjaarden van het veld stappen.

Luuk de Jong speelde zijn eerste Europese wedstrijd op een troosteloze oktoberavond in 2009 in Transnistrië, Moldavië. Als invaller verloor hij met FC Twente toen op bezoek bij Sheriff Tiraspol voor iets meer dan tienduizend toeschouwers (2-0). Zijn 85ste Europese duel speelde De Jong in een hele andere ambiance. In een vol Philips Stadion, met de aanvoerdersband om, ging hij zoals vanouds voorop in de strijd. Hij kreeg aan het begin van de tweede helft een dot van een kans om voor PSV een derde goal te maken, maar zijn inzet belandde op de paal.