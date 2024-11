Bij PSV raken ze na één nederlaag niet in de war: 'Juiste reactie getoond'

De grote vraag dinsdagavond was, hoe hard de nederlaag tegen Ajax was aangekomen bij PSV. Het antwoord werd op het veld gegeven want PSV won overtuigend in de Champions League van Girona. Na afloop gaven de spelers en trainer aan dat de nederlaag in Amsterdam nooit een groot thema is geweest binnen de ploeg. "Ik las overal dat we in de war waren."

"We waren behoorlijk in de war hè?", grapte Peter Bosz dinsdagavond na de recordzege in de Champions League. "Dat heb ik in ieder geval overal gelezen. Maar dat was natuurlijk niet het geval." "We verliezen één keer", vervolgde Bosz zijn verhaal. "Als dat heel het seizoen zo is, dan teken ik daarvoor. Maar goed ik ben het wel eens met dat we moesten reageren op die nederlaag. Maar dat hebben we op een perfecte Champions League avond gedaan." Lees ook: Revancherende Tillman helpt PSV aan eerste zege in Champions League PSV wilde laten zien dat de nederlaag in Amsterdam een incident was. Guus Til sprak dan ook woorden van gelijke strekking. "We hebben één keer verloren hè. Wij zijn geen ploeg die mentaal geknakt is na één nederlaag." En dat liet de koploper van de Eredivisie zien tegen Girona. PSV won met 4-0 en boekte zo de grootste zege ooit in de Champions League (de Europa Cup 1 buiten beschouwing gelaten). "Ik heb vooraf gezegd dat mijn ploeg ballen moest tonen. Daar ontbrak het zaterdag aan. Natuurlijk krijgen we wel een tik. Maar vandaag hebben we de juiste reactie getoond."

"We liggen op koers, maar zijn er nog niet."