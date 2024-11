'Duracell-konijntje' Sjoerd Potters is nu echt burgemeester van Helmond

Sjoerd Potters is woensdagavond geïnstalleerd als burgemeester van Helmond. Hij volgt Elly Blanksma op, die twaalf jaar lang aan het roer stond van de stad. Blanksma gaat met pensioen. Volgens Commissaris van de Koning Ina Adema krijgt Helmond met Potters een 'Duracell-konijntje'. Dat hebben zijn collega's van De Bilt, waar Potters burgemeester was, in ieder geval gezegd. Een crisismanager, gepokt en gemazeld door het bestuur, volgens Adema.

Sjoerd Potters heeft met zijn gezin in ieder geval een woning gevonden in Helmond. Hij keert terug op bekende grond, want hij werkte ooit voor de gemeente Helmond en stond als teamleider aan de wieg van grote bouwprojecten zoals Brandevoort, Suytkade en Dierdonk. Die ervaring kan hij goed gebruiken, want Helmond zal flink gaan groeien de komende jaren. Er komen twintigduizend inwoners bij en er gaan vijftienduizend woningen gebouwd worden. Het is aan de burgemeester om ervoor te zorgen dat alle Helmonders mee kunnen profiteren van de veranderingen in de stad, die de groeiende economie met zich meeneemt.

"Helmond is een goed bewaard geheim."

"Ga je naar Helmond? Wat doe je nu", zegt Potters tijdens zijn eerste toespraak voor de gemeenteraad woensdagavond. "Het is me veel gevraagd en ik leg het graag uit aan de mensen. Want Helmond is een goed bewaard geheim. De stad heeft een rijke geschiedenis, met textiel en industrie. In no time is hier een high tech automotive campus opgebouwd met een reikwijdte tot ver buiten Nederland."

Sjoerd Potters, op deze foto nog als burgemeester van De Bilt (foto: gemeente De Bilt).

Maar Helmond kent ook veel uitdagingen. De stad is volgens de Commissaris van de Koning 'ongepolijst en charmant.' Van de nieuwe burgemeester wordt verwacht dat hij alle Helmonders gaat meenemen in de groei van de stad. Ook de inwoners die zich daar zorgen over maken.

"Ik wil dat iedere Helmonder deelt in de welvaart."