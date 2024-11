112-nieuws: motor brandt volledig uit • auto rijdt lesmotor aan

23.02

Een auto is gisteravond spontaan in brand gevlogen tijdens het rijden. Dat gebeurde rond acht uur aan de Lagelandenstraat in Den Bosch. De automobilist stond op dat moment bij verkeerslichten aan de kruising met de Graafseweg.

Op het moment dat de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de auto al volledig in brand. De brandweer had de brand snel onder controle maar ze kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Vanwege bluswerkzaamheden is de Lagelandenstraat tijdelijk afgesloten in de richting van de Van Grobbendonklaan. De uitgebrande auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.