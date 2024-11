Deze straffen kun je verwachten als je een hond vergiftigt of doodt

Twee honden zijn afgelopen weekend vergiftigd in Mill. Over de schutting van de baasjes waren zakjes roze pasta met daarin een soort rattengif gegooid. Het verhaal over de overleden honden leidde tot veel boze en verontwaardigde reacties op social media. Velen hopen dat de dader(s) een flinke straf staat te wachten. Maar zo simpel is dat niet.

Het gezin heeft een melding gedaan bij de politie. Die heeft een onderzoek geopend naar deze vergiftiging. Maar van de dader of daders ontbreekt tot nu toe nog ieder spoor.

Het gezin, maar ook honderden mensen die zich verontwaardigd over de vergiftiging uitlaten op social media, hopen dat de daders snel worden gevonden. En als ze zijn gepakt, dat ze ook een flinke straf krijgen. Maar zo simpel werkt dat niet.

Afhankelijk van omstandigheden

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten een richtlijn te hanteren als het gaat om het mishandelen, verwaarlozen of doden van dieren. Die richtlijn is in 2023 nog aangepast.

Belangrijk om te weten is dat de zwaarte van de straf sterk afhangt van de omstandigheden waaronder iets is gebeurd. Daarbij wordt ook meegenomen hoe ernstig de overtreding is en of iemand al eerder is veroordeeld voor soortgelijk gedrag.

"Vooropgesteld wordt iedere zaak die bij ons binnenkomt afzonderlijk beoordeeld", legt Bart Vaessen, woordvoerder van het OM, uit. "Dat doen wij op basis van een dossier waarin alle feiten en omstandigheden zijn opgenomen."

Richtlijnen voor straffen

In de richtlijnen worden ook de meest voorkomende straffen genoemd voor mensen die een dier bijvoorbeeld doodschieten, steken of schoppen. Deze straffen wisselen van een taakstraf van een paar uur tot aan een gevangenisstraf van een paar maanden.

Vergiftiging wordt niet genoemd in deze lijst. Dit is namelijk een lastiger verhaal, licht de woordvoerder van het OM toe. Heeft iemand per ongeluk een hond willen vergiftiging of heeft het dier per ongeluk gif opgegeten dat was neergelegd voor bijvoorbeeld ratten? En is een hond overleden, of ziek geworden door het gif? "De straf hangt echt af van de omstandigheden", benadrukt Vaessen.

Een specifieke straf voor vergiftiging is dus niet te noemen. Maar duidelijk is wel: "Zeker als iemand met zijn volle verstand een hond heeft willen doden, dan eisen wij eerder forse taakstraffen dan een geldboete. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen er zelfs gevangenisstraffen worden geëist."

