Dronken hardrijder vliegt uit de bocht en ramt het huis van Ans en Piet

Een enorme knal in huis, een lantaarnpaal omver en twee auto's van de buren geramd. Het duurde woensdagavond even voordat Ans en Piet van Zon uit Dongen beseften wat er was gebeurd. Een auto bleek met hoge snelheid uit de bocht gevlogen en raakte alles wat hij onderweg tegenkwam, zo ook hun huis.

De buitenmuur van het huis van het echtpaar Van Zon aan de Hoge Ham vertoont verschillende scheuren. Het is de muur waar binnen hun keukenblok tegenaan staat. Het aanrecht is vier centimeter verschoven. Ondanks de flinke schade is er geen instortingsgevaar. De twee doen hun verhaal ontspannen. "We hebben het al vaak verteld ondertussen. De burgemeester is ook op de koffie geweest en de verzekering en politie wilden ook alles weten", zegt Piet. En niet onbelangrijk voegt hij eraan toe: "Er is niemand gewond geraakt, zelfs de automobilist leek er fysiek goed vanaf te zijn gekomen. Het is nu volgens Ans vooral een hoop gedoe: "Dat is ook vervelend, maar het had erger kunnen zijn."

"Het is al de derde keer dat hier iemand uit de bocht vliegt. "

Het is niet de eerste keer dat hier iemand uit de bocht vliegt. "We wonen hier 26 jaar en dit is de derde keer", vertelt Piet. "Ze rijden hier veel te hard", vult Ans aan. "De burgemeester heeft beloofd hier iets aan te doen." Buurman Peter Sprangers zat net klaar met een goed glas wijn toen hij schrok van een geweldige knal. "Ik zag dat de lantaarnpaal omver lag en toen pas dat mijn twee auto's op de oprit geraakt waren door een andere auto. Die zijn vanmorgen weggesleept naar de garage."

"In het donker vielen de scheuren in de muur niet meteen op."

Dat de muur van het huis van Ans en Piet zo ontzet was, viel bij iedereen pas later op. "Het was donker en de auto stond op mijn oprit", legt hun buurman uit. "Dat hij eerst het buurhuis geraakt had, was niet meteen duidelijk. " De bestuurder, een man van 34 uit Dongen, bleek drie keer te veel te hebben gedronken, na de alcoholtest werd hij door de politie meegenomen. Zijn rijbewijs is ingenomen vanwege roekeloos rijgedrag, zo laat de politie donderdag weten. Peter: "De man heeft totaal onverantwoord en veel te hard gereden. De deuren van zijn auto gingen niet open. Hij leek niet gewond. Hij wilde er uit, maar we hebben gewacht op de politie om hem uit zijn auto te bevrijden."