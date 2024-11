Steeds vaker darmkanker bij jongeren, stel je vragen in Q&A Omroep Brabant

Darmkanker is één van de meest voorkomende kankersoorten en hoort bij de zogenoemde 'Big Five'. Hoewel bevolkingsonderzoek naar deze vorm van kanker pas wordt ingezet bij mensen van boven de 55 jaar, krijgen steeds vaker ook jonge mensen darmkanker. Omroep Brabant maakt woensdag 13 november samen met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven een live-uitzending over darmkanker. Tijdens die Q&A beantwoorden we jouw vragen.