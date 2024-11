Blussen van grote brand in loods met PET-flessen werd nachtwerk

De grote brand die sinds donderdagmiddag woedde op industrieterrein Borchwerf in Roosendaal was donderdagavond onder controle. Het blussen van de loods, waarin PET-flessen liggen opgeslagen, duurde echter nog uren.

"Het is een enorme loods waarin veel brandbaar materiaal is opgeslagen, dat moet allemaal afgeblust worden", legde een woordvoerder van de Veiligheidsregio donderdagavond uit. Zij sprak toen al over nachtwerk.

Oorzaak onduidelijk

Zeker honderd brandweermensen hebben geholpen bij het bestrijden van de brand. Er werd ook een blusrobot uit Rotterdam ingezet om moeilijk bereikbare plekken te blussen.

De oorzaak is nog onduidelijk. Het onderzoeken van de oorzaak wordt volgens de Veiligheidsregio 'ontzettend lastig': "De loods is ingezakt. Het is zo’n rommel, dus het is nog maar de vraag of er nog iets uitgehaald kan worden."

Dat onderzoek wordt niet gedaan door de politie of brandweer. Volgens de Veiligheidsregio is dat een verzekeringskwestie.

Niemand gewond

Verkeer op de A17 bij Roosendaal kreeg het advies om te rijden via de A16. Donderdagavond gingen de toe- en afrit naar het bedrijventerrein weer open. Niemand raakte gewond.

Bij evenemententechniekbedrijf ReLight ontstond waterschade door de brand, het bedrijf zit zo'n honderd meter achter de brandende loods: