Loods van Hendrik vol bluswater na grote brand: 'Het is gewoon klote'

Het is vrijdagochtend dweilen met de kraan open voor sommige bedrijven op bedrijventerrein de Borchwerf in Roosendaal. Letterlijk, want door de grote brand bij recyclingbedrijf Kempenaars staat in enkele omliggende gebouwen een flinke laag bluswater. De brandweer is vrijdag nog de hele dag bezig met het nablussen van de afgebrande loods. "Het water blijft maar naar binnen stromen", vertelt Hendrik de Vlaam.

Donderdagmiddag brak rond half een een grote brand uit bij een loods van recyclingbedrijf Kempenaars. Het pand brandde volledig af. Rond acht uur 's avonds was de brand onder controle. De brandweer zal vrijdag nog de hele dag bezig zijn met het nablussen van de loods waarin plastic flessen liggen opgeslagen. Enkele omliggende panden hebben waterschade opgelopen. Zo ook LEDLED, het bedrijf van Hendrik de Vlaam. Zijn pand zit direct achter de loods waar brand uitbrak. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het pand van De Vlaam. "Hier sloegen gisteren de vlammen tegenaan", vertelt de eigenaar terwijl hij naar de achterste muur van zijn loods wijst. "We dachten dat die muur in zou storten, maar dankzij de brandweer is dat gelukkig niet gebeurd." De muren zijn nog nat. Net als de rest van zijn loods. Toen De Vlaam vrijdagochtend binnenkwam, stond er een laag van tien centimeter bluswater. "We staan in een grote puinhoop op dit moment", vertelt hij.

Medewerkers proberen met man en macht de loods droog te krijgen (foto: Noël van Hooft).

Medewerkers zijn al de hele ochtend met man en macht bezig om het water uit de loods te pompen en te dweilen. "We hebben de vloer zelfs al een keer helemaal droog gekregen. Maar het water blijft maar naar binnen stromen. Het is echt dweilen met de kraan open." In de omgeving van de afgebrande loods ruikt het enorm naar verbrand plastic. Ook in het pand van De Vlaam stinkt het. "Gisteren was het hier niet te doen. Toen heeft de brandweer ons ook verzocht om weg te gaan. Vandaag kunnen we hier wel zijn, maar de stank is niet normaal. Hier hangt continu de geur van verbrand plastic."

In de loods ligt een flinke laag bluswater (foto: Noël van Hooft).