Samir van camping Prinsenmeer krijgt twintigduizend euro van Peter Gillis

De Oostappen Groep van Peter Gillis moet dik twintigduizend euro betalen aan oud-medewerker Samir. Het gaat om achterstallig loon, een ontslagvergoeding en niet-opgenomen vakantiedagen. Maar er volgt nog meer, eind dit jaar doet de rechter nog uitspraak in een andere zaak die Samir aanspande omdat hij ruim twee ton van Gillis wil hebben.

Samir, de horecamanager die jarenlang werkte op camping Prinsenmeer was vaak te zien in de reallife soap rond de familie Gillis, Massa is Kassa. Inmiddels is de relatie verstoord en wil hij geld zien van zijn oude baas. De zaak waar nu uitspraak in is gedaan draait om het ontslag van Samir.

De rechter heeft beslist dat Gillis als gevolg van het ontslag een ontslagvergoeding, achterstallig loon en een vergoeding voor de niet-opgenomen vakantiedagen waar Samir recht op heeft moet betalen. Samen komt dat neer op een bedrag van ruim twintigduizend euro.

'Nooit een dagje vrij'

In februari van dit jaar bleek dat de relatie tussen Samir en zijn baas niet meer zoals vroeger was. Samir stapte naar de rechter en eiste meer dan 210.000 euro van zijn voormalig werkgever, omdat hij altijd voor hem klaar moest staan, maar niet voor alle uren betaald kreeg. Ook houdt hij Oostappen verantwoordelijk voor de gezondheidsproblemen die hij heeft.

Samir kreeg naar eigen zeggen nooit een dagje vrij, laat staan vakantie. Hij werkte van tien uur 's ochtends tot een uur 's nachts, zo vertelde hij eerder in de rechtbank. Gillis ziet het anders. De band tussen hem en Samir was juist heel erg goed en ze werkten op basis van vertrouwen. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom er geen overuren zijn vastgelegd.

Betalen

De rechter ging daar in augustus niet in mee en oordeelde dat Gillis moet betalen. Niet alleen de 1.632 overuren moeten betaald worden, ook heeft Samir met terugwerkende kracht recht op een salarisverhoging. Over de exacte bedragen was afgelopen zomer nog geen duidelijkheid, daarom liet een uitspraak op zich wachten.

Over de meer dan duizend overuren wordt later dit jaar een uitspraak gedaan, het bedrag van dik twintigduizend euro wordt dan dus nog aangevuld.

