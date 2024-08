Samir van camping Prinsenmeer krijgt forse nabetaling van Peter Gillis

De Oostappen Groep van Peter Gillis moet de overuren die voormalig medewerker Samir maakte alsnog uitbetalen. Ook krijgt hij met terugwerkende kracht een salarisverhoging over alle uren die hij op park Prinsenmeer in Ommel heeft gewerkt, zo oordeelt de kantonrechter donderdag. Welk bedrag Samir exact gaat krijgen is nog niet bekend, maar hij wil ruim twee ton.

Samir, die op Prinsenmeer werkte als horecamanager en ook vaak te zien was in de reallife soap rond de familie Gillis, Massa is Kassa, stapte in februari naar de rechter. Hij eist meer dan 210.000 euro van zijn voormalig werkgever, omdat hij altijd voor hem klaar moest staan, maar niet voor alle uren betaald kreeg. Ook houdt hij Oostappen verantwoordelijk voor de gezondheidsproblemen die hij heeft.

Bedrag nog onbekend

De rechter oordeelt dat Samir inderdaad veel overuren gemaakt heeft. Volgens Peter Gillis heeft hij dit zelf goedgemaakt door in de winter minder uren te werken. Maar omdat hier geen administratie van is bijgehouden, iets wat de verantwoordelijkheid van de werkgever is, is niet duidelijk of alle uren gecompenseerd zijn. Daarom moet Oostappen Groep 1.632 overuren alsnog uitbetalen.

Ook oordeelt de rechter dat het salaris van Samir al die tijd te laag is geweest. Dit moet gecompenseerd worden. Het is voor de rechter juridisch niet mogelijk een concreet bedrag te noemen, omdat Samir zelf met een bedrag van ruim 210.000 euro op de proppen kwam. Oostappen Groep moet daarom aan het rekenen slaan, en binnen vier weken met een bedrag voor de overuren en het 'nieuwe' salaris komen.

De salarisverhoging en onbetaalde overuren zullen waarschijnlijk neerkomen op enkele tienduizenden euro's.

'Alles gaat naar de klote'

In februari vertelde Samir in de rechtbank van Eindhoven over zijn situatie. Hij maakte veel te veel uren, kreeg te weinig geld en nooit een dagje vrij, laat staan vakantie. Hij zou altijd klaar moeten staan voor zijn baas Peter Gillis, werkte van tien uur 's ochtends tot een uur 's nachts. Alles moest per mail naar de baas: "Dan krijg ik om drie uur 's nachts antwoord van meneer Gillis. Of hij zegt 'goed gedaan', of hij zegt 'alles gaat naar de klote'", gaf Samir aan.

Gillis ziet het anders. De band tussen hem en Samir was juist heel erg goed. Samir woonde op het park en kreeg alle ruimte om zijn eigen tijd in te delen. Daarom zijn al die overuren ook niet vastgelegd, want dat kon moeiteloos gecompenseerd worden in de winter. Zo werkt het volgens de ondernemer al jaren op Prinsenmeer en zo werkt het voor al het personeel. De rechter ziet het anders.

