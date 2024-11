Terreurverdachte uit Bergeijk: 'Hitlerfan en voor geweld tegen Ajax-joden'

Een man van negentien uit de gemeente Bergeijk is in augustus aangehouden, omdat hij onder meer Adolf Hitler zou hebben verheerlijkt. Ook zou hij hebben aangezet tot geweld tegen onder anderen volgelingen van de islam, buitenlanders en Ajax-joden. Toch is hij inmiddels op vrije voeten, zo heeft de raadkamer bij de rechtbank in Rotterdam besloten.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat desgevraagd weten dat hij nog wel verdachte blijft. De jongeman is vrijgelaten wegens persoonlijke omstandigheden en de aard van de verdenkingen. Meer bijzonderheden worden niet bekendgemaakt. Behalve de man uit Bergeijk werden op 20 augustus ook een 17-jarige jongen uit Hengelo en een man van 26 uit Veenendaal opgepakt. Dit gebeurde door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. Allen worden beschuldigd van het online opruien tot terrorisme. 'Fans van nazi's en maffia'

Het drietal zou in juni en juli dit jaar de rechts-extremistisch uitlatingen hebben gedaan. Ze meldden dat ze houden van ‘nazi’s en maffia.’ De verdachten gebruikten hiervoor Telegram, een beveiligde berichtendienst. Volgens het OM hebben ze in die chatgroepen anderen aangezet om onder meer terroristische misdrijven te plegen. Dat is de reden waarom ze worden verdacht van opruiing tot terrorisme. Het OM vermoedt dat de verdachten aanhanger zijn van het zogeheten accelerationistisch gedachtengoed. Dat is een stroming binnen het rechts-extremisme die als doel heeft om chaos te creëren of te versnellen, om zo een rassenoorlog en de vervanging van de democratie door een witte etnostaat te bespoedigen. De verdachten uit Veenendaal en Hengelo staan dinsdag in een eerste pro-formazitting voor de rechtbank in Rotterdam. Dan wordt bepaald of zij wel langer vast blijven zitten. De man uit Bergeijk hoeft zich pas voor de inhoudelijke behandeling te melden in Rotterdam en die zal volgend jaar plaatsvinden. De jongen van zeventien zit ook vast voor deelname aan een terroristisch netwerk. Het gaat om The Base, een rechts-extremistische paramilitaire organisatie, die een internationale aanhang heeft. The Base staat sinds januari van dit jaar op de nationale sanctielijst terrorisme en wordt sinds vorige maand in heel Europa aangeduid als terroristische organisatie.