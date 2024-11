'Weemoed' bij presentatie boek over geschiedenis Helmond Sport

Het nieuwe stadion van Helmond Sport krijgt steeds meer vorm en dus komt het moment waarop afscheid genomen gaat worden van het oude stadion steeds dichterbij. Schrijver Jan-Willem van den Enden en fotograaf Hans van den Berkmortel werkten anderhalf jaar aan het nieuwe boek De (Af)Braak, dat vrijdagavond werd gepresenteerd.

Het idee voor het boek De (Af)Braak ontstond bij Hans van den Berkmortel. “Ik loop al 25 jaar rond met een camera bij thuiswedstrijden van Helmond Sport. Ik fotografeer alles, behalve de spelers, daar heb ik niets mee” Van den Berkmortel wilde graag iets doen met al zijn foto’s en vond in Jan-Willem van den Enden een schrijver. “We zijn er anderhalf jaar mee bezig geweest. We hebben voetballers, supporters, vrijwilligers geïnterviewd. Er zit een beetje willekeur in, maar ook markante Helmonders komen aan het woord met hun verhalen.”

Ook vrijwilligers zoals steward Twan Honings komen aan het woord. Honings is al 50 jaar steward bij Helmond Sport. “Ik ben hier opgegroeid en kwam hier al als 10-jarig mannetje. Het is voordelig ls supporters een bekend gezicht zien. Ze nemen meer van ons aan en wij van hen.” Maar Twan liep onlangs wel verwondingen op. “Twee jaar terug ben ik gewond geraakt door vuurwerk bij een wedstrijd in Den Bosch. Maar ik laat me niet wegjagen.”

Ook het verhaal van Antoinette Knoet wordt verteld in het nieuwe boek. Zij was de eerste vrouwelijke voorzitter in het betaald voetbal. “De kranten stonden er helemaal vol van en dat vond ik heel bijzonder, want ik had nog niets bijgedragen in het voetbal. En natuurlijk vroegen ze me of ik wist wat buitenspel was, dat soort flauwekul. Dat moesten ze vrouwen kennelijk vragen.”

Politieagent Marius Joosten moest in de jaren ’70 de fans van Helmond Sport in het gareel houden. Met zijn gummiknuppel greep hij regelmatig snel in. Iemand beklaagde zich dat hij te hard had toegeslagen en zei dat hij een blauwe rug had. Marius zei droogjes dat die blauwe plekken niet van hem afkomstig waren, want hij had een zwarte knuppel. “Toen kon dat nog,” zegt Marius in het nieuwe boek. “Nu liggen de zaken anders.”

