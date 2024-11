112-nieuws: pan op vuur in brand • vrouw zwaargewond na botsing

17.54

Een oudere vrouw is ernstig gewond geraakt nadat ze is aangereden door een auto. Die werd bestuurd door haar eigen man. Het ongeluk gebeurde op de Van Dongenstraat in Lierop. Het slachtoffer is met spoed naar het traumacentrum in Tilburg gebracht.

Vanwege de ernst van de vrouw haar verwondingen is de traumahelikopter langs de route van de ambulance naar het ziekenhuis geland. Zo kon de trauma-arts onderweg in de ambulance hulp verlenen aan de vrouw. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.