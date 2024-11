112-nieuws: vrouw is rijbewijs kwijt • ruzie met messen en vuurwapen

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

05.15 Ruzie met messen en vuurwapen Agenten trokken afgelopen nacht hun wapen bij het beëindigen van een ruzie tussen twee groepen in het politiedistrict Baronie. Hierbij zouden messen en een vuurwapen gezien zijn. Of er iemand is aangehouden is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Foto: Instagram politie Langstraat

04.49 Vrouw is rijbewijs kwijt Een automobiliste moest afgelopen nacht haar rijbewijs inleveren bij de politie in Deurne. Ze werd betrapt achter het stuur met een alcoholpromillage van ruim 2,18. Ze had een klein kind thuis achtergelaten. Agenten hebben de thuissituatie bekeken en een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis. Foto: X/verkeerspolitie Oost-Brabant Naast de vrouw werd nog een andere automobilist tijdens de alcohol- en drugscontrole in Helmond en Deurne betrapt op het drinken van teveel alcohol. Bij zeven andere automobilisten werd na een positieve speekseltest bloed afgenomen.

03.18 Zolderkamer brandt uit De zolder van een huis aan de straat Kempakker in Bergeijk is afgelopen nacht door brand verwoest. Een buurman ontdekte het vuur toen hij de hond wilde uitlaten. De man bonkte op de ramen van het huis om de bewoners te waarschuwen. Die hadden nog niet door dat er brand woedde. Lees hier meer. Van de zolder van het huis bleef weinig over (foto: Rico Vogels/SQ Vision).