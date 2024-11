112-nieuws: zorgen over man onnodig • beschoten mannen bekenden van politie

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

12.03 Beschoten mannen bekenden van de politie De twee mannen die gisteravond met schotwonden werden gevonden op de hoek van de President Kennedylaan met de Reviuslaan zijn bekenden van de politie. Het gaat om een 27-jarige man uit Roosendaal en een 24-jarige man uit België. Ze werden gevonden bij een auto en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Lees hier meer.

11.28 Onnodig grote zorgen over bewoner huis Een inwoner van Oirschot maakte zich ernstig zorgen over een buurtgenoot die hij al een tijdje niet had gezien. Die zorgen werden verergerd doordat hij tientallen vliegen aan de binnenkant van het raam van dat huis zag. Ook toen de politie aanbelde, werd niet gereageerd. Foto: Instagram politie Best-Oirschot Agenten belden daarop een familielid van de bewoner. Die wist hen te overtuigen dat de bewoner in goede gezondheid bij hem logeert. De agenten hebben de bewoner geadviseerd direct de nodige stappen te ondernemen qua hygiëne in het huis.

10.23 Eigenaar van hond gezocht De politie is op zoek naar de eigenaar van een hond die gevonden is in de omgeving Steensel/Veldhoven. De eigenaar, of mensen die de eigenaar kennen, wordt gevraagd de politie te bellen. Foto: Instagram wijkagent Reusel

10.21 Wandelaar op snelweg Agenten hebben vanochtend een wandelaar van de vluchtstrook langs de snelweg A58 bij Oirschot gehaald. De agenten hebben de wandelaar op een veilige plek bij een benzinestation afgezet. De wandelaar heeft een proces-verbaal gekregen. Foto: Instagram politie Best-Oirschot

10.07 Auto crasht op A59 Een automobilist crashte afgelopen nacht op de A59 vlakbij Waalwijk. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. De bestuurder was onder invloed van alcohol en werd meegenomen naar het politiebureau voor een zogenoemde ademanalyse. Foto: Instagram wijkagenten Waalwijk

09.57 Mishandeling in Sprang-Capelle In Sprang-Capelle is afgelopen nacht iemand aangehouden na een mishandeling. De verdachte is naar een cellencomplex in Tilburg gebracht. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. Details ontbreken vooralsnog. Foto: Instagram wijkagenten Waalwijk

09.50 Auto slaat om in Tilburg Een auto sloeg vanochtend om op de Huibevendreef in Tilburg. De bestuurder reed richting de Baron Van Voorst tot Voorstweg en verloor in een bocht de controle over het stuur. De auto slipte en raakte een lantaarnpaal. De bestuurder kon zelf uit de auto klimmen en bleef ongedeerd. Na het ongeluk in Tilburg werden meerdere hulpverleners opgeroepen (foto: Jack Brekelmans.SQ Vision). De auto sloeg om op de Huibevendreef in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

05.15 Ruzie met messen en vuurwapen Agenten trokken afgelopen nacht hun wapen bij het beëindigen van een ruzie tussen twee groepen in het politiedistrict Baronie. Hierbij zouden messen en een vuurwapen gezien zijn. Of er iemand is aangehouden is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Foto: Instagram politie Langstraat

04.49 Vrouw is rijbewijs kwijt Een automobiliste moest afgelopen nacht haar rijbewijs inleveren bij de politie in Deurne. Ze werd betrapt achter het stuur met een alcoholpromillage van ruim 2,18. Ze had een klein kind thuis achtergelaten. Agenten hebben de thuissituatie bekeken en een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis. Foto: X/verkeerspolitie Oost-Brabant Naast de vrouw werd nog een andere automobilist tijdens de alcohol- en drugscontrole in Helmond en Deurne betrapt op het drinken van teveel alcohol. Bij zeven andere automobilisten werd na een positieve speekseltest bloed afgenomen.

03.18 Zolderkamer brandt uit De zolder van een huis aan de straat Kempakker in Bergeijk is afgelopen nacht door brand verwoest. Een buurman ontdekte het vuur toen hij de hond wilde uitlaten. De man bonkte op de ramen van het huis om de bewoners te waarschuwen. Die hadden nog niet door dat er brand woedde. Lees hier meer. Van de zolder van het huis bleef weinig over (foto: Rico Vogels/SQ Vision).