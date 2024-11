Ontsnapte wallaby huppelt al weken rond: 'Kan goed in het wild overleven'

De wallaby die drie weken geleden ontsnapte uit zijn verblijf in Best Zoo is nog altijd niet teruggevonden. Het dier schrok van luidruchtige werkzaamheden aan zijn verblijf en sprong over het hek. Sindsdien huppelt de wallaby over de weg of door de bossen in de omgeving. Zo nu en dan krijgt Best Zoo een telefoontje dat iemand de wallaby voorbij heeft zien springen, maar tot een hereniging is het nog niet gekomen.

"We kunnen na zo'n telefoontje wel gaan kijken, maar de wallaby is zo snel en je weet niet welke kant hij op gaat", vertelt Jos Nooren, eigenaar van Best Zoo. "Het is daarom nu afwachten tot de wallaby ergens een ruimte in loopt waar hij niet uit kan, dan kunnen we hem vangen."

Het kan dus weken of zelfs maanden duren voordat de wallaby op een plek is waar hij gevangen kan worden en weer thuisgebracht kan worden. Dat is volgens Jos geen probleem: "Wallaby's kunnen erg goed in het wild overleven. Heel erg goed zelfs." Ze eten voornamelijk gras en bladeren en dat is voldoende te vinden in de Brabantse natuur.

Door de snelheid van de wallaby is het dus moeilijk om hem te vangen. "Binnen twee minuten is hij alweer anderhalve kilometer verderop", weet Jos. Drie dagen na de ontsnapping leek het even te lukken om de wallaby te vangen, maar ook toen bleek het dier te vlug.