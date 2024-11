Isa (25): 'Mijn tattoos zijn bloemetjes om de boel wat op te fleuren'

De meeste mensen slapen er een nachtje of twee, drie over voordat ze besluiten een tatoeage te nemen. Op zoek naar een beetje rock-'n-roll in hun leven, of als liefdevolle herinnering aan die speciale persoon of lapjeskat. Nee, dan Isa. Ruim dertig tatoeages heeft ze, en de meesten waren er in een oogwenk toen ze toevallig op haar pad kwamen. "Impulsief in het leven staan, dat past wel bij mij. Ik ben een ADHD'er, dat gaat hand in hand."

Haar eerste tattoo, een tentje in de natuur, omringd door bergen en sterren, kreeg ze toen ze net 18 was. "Ik woonde toen in een studentenhuis in Tilburg", zegt ze. "Een huisgenoot vertelde dat hij een tattoomachine op de kop had getikt. Ik vond het wel cool, dus liet ik hem bij mij oefenen. Nou, het zag er echt niet uit! Het was net zo'n bibberige kindertekening. Een week later heb ik aangeklopt bij een tattooshop in de buurt, of ze er nog iets van konden maken."

Afgelopen zomer was ze op festival Pinkpop in Landgraaf, genietend van muziek in de oren en de Limburgse zon op haar huid. "Toen ik over het terrein liep, zag ik een pop up-tattoo shop. Ik keek rond, zag het zinnetje 'No risk, no story' en dacht, dat past wel bij m'n leven. Binnen de kortste keren lag ik in de stoel en werd-ie op m'n arm vereeuwigd." Lachend: "En toen had ik weer een mooi verhaal erbij."