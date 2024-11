Na explosies en schietpartij sluit de burgemeester theehuis maandenlang

Na de zoveelste aanslag blijft theehuis De Theepot aan de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom tot zeker half februari dicht. Dat maakt de gemeente Bergen op Zoom bekend. De politie doet nog steeds onderzoek naar de aanslagen die dit jaar bij het theehuis zijn gepleegd.

Burgemeester Margo Mulder sloot de zaak half oktober nadat er opnieuw een explosief werd ontstoken. De ontploffing veroorzaakte een gat in de voordeur.

'Hier hangt altijd een raar sfeertje'

In augustus was er ook al een explosie bij het theehuis, een paar jaar eerder voorafgegaan door een dodelijke schietpartij. Na deze incidenten werd de zaak twee keer tijdelijk gesloten.

Bij de heropeningen gaven buurtbewoners toen al aan dat ze de situatie zat waren. Nog steeds willen ze dat de zaak definitief wordt gesloten. "Pas dan blijft het rustig", zo vertelde een buurman in augustus. Hij overwoog een handtekeningactie te starten in de hoop dat de burgemeester in actie zou komen.

"Dit blijft doorgaan. Het is gewoon een vergelding, dat weet ik wel zeker", meent een andere buurtbewoner. Volgens een bewoner verderop in de straat hangt er bij het theehuis 'een raar sfeertje'. "We zijn het liever kwijt dan rijk."

De burgemeester gaf na de aanslag van half oktober toe dat de situatie voor de direct omwonenden 'ingrijpend' is.

'Heel de buurt kijkt ons raar aan'

Vanaf zijn vakantieadres in Marokko reageerde een van de eigenaren van het theehuis kort geleden wat argwanend op de situatie, bang om 'verkeerd afgeschilderd te worden'. "Maar ik ben zo moe, ik ben echt op. Heel de buurt kijkt ons raar aan. Dit is helemaal uit de hand gelopen. We willen rust en we willen helemaal geen problemen. Wij zitten niet te wachten op een Cobra bij de deur."

De aanslagen zouden volgens buurtbewoners verband houden met een ruzie tussen een Turkse en Marokkaanse familie uit Bergen op Zoom. Tijdens rechtszaken in 2023 die verband hielden met het theehuis, werd vaker gesproken over dreigementen. De eigenaar van het theehuis en zijn familie voelen zich onveilig en willen dat de gemeente een camera plaatst bij de achteringang van het theehuis. Volgens de eigenaar willen de daders van de aanslagen hem financieel pakken. "Ik wil dat het stopt en ik wil ook mijn excuses maken naar de buurt."

