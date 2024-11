Omwonenden beruchte coffeeshop Caza vrezen nieuwe aanslag

Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg heeft dinsdagmiddag opnieuw de deuren geopend, onder strenge veiligheidsmaatregelen. De eigenaar van de coffeeshop haalt opgelucht adem. "Geweld mag nooit lonen", zo laat hij via zijn advocaat weten. Toch hebben de buurtbewoners twijfels of het nu echt rustig zal blijven.

Marije Ewals kijkt een beetje verschrikt naar de open deur van de coffeeshop. "Is 'ie weer open?" Ze kan zich de aanslagen van vorig jaar nog goed herinneren. "We zijn toen zo geschrokken. Vooral van die bom die ze erin gegooid hebben. Dat was zo'n harde knal. Iedereen in de flat werd wakker. Ik ben niet voor deze heropening."

"Ik denk dat de onrust nu weer begint"

Ook buurtbewoner Herman Pijnenborg is niet helemaal gerust. "Er was regelmatig trammelant. Ik vind het niet erg dat de zaak weer opengaat, maar ik denk wel dat de onrust nu weer opnieuw begint." De eigenaar van coffeeshop Caza heeft echter hoop dat het rustig blijft, vertelt zijn advocaat Bisar Çiçek. "Hij is blij dat zijn zaak weer open mag. De afgelopen maanden is er samen met de gemeente hard gewerkt aan een veiligheidsplan. Dat plan is voorgelegd aan de burgemeester. Tot nu toe heb ik geen bezwaren gehoord. Mocht de burgemeester toch opmerkingen hebben of het pand iets anders beveiligd willen hebben, dan zal de eigenaar daar uiteraard voor zorgen."

"Geweld mag niet lonen"

Een belangrijke voorwaarde voor de heropening is dat er 24 uur per dag, zeven dagen per week beveiliging aanwezig zal zijn. "Dat is een eis van de burgemeester", zegt de advocaat. "Ook al is het een enorme kostenpost. We willen zij aan zij met de politie en de gemeente werken om te voorkomen dat er ooit nog geweldsincidenten plaatsvinden. Geweld mag niet lonen." De gemeente zal handhavers langs sturen om de veiligheidsmaatregelen te controleren.

"Het kan ook bij een andere coffeeshop of winkel gebeuren."