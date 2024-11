Na 8 aanslagen gaat beruchte coffeeshop weer open, al lijkt het einde nabij

De beruchte coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg gaat dinsdagmiddag weer open. Caza was in de afgelopen jaren acht keer het doelwit van aanslagen en zes keer werd de zaak gesloten. De exploitant had eerder al aangegeven de zaak weer te willen openen, maar daarvoor moest van de gemeente eerst een goed veiligheidsplan worden ingediend.

Een woordvoerder van de gemeente liet begin deze maand nog weten dat Caza het maar niet voor elkaar kreeg om te zorgen voor 24/7 bewaking, wat een harde eis is voor de burgemeester.

Of dit nu wel geregeld is, weet de gemeente niet. "We zijn door de advocaat van de exploitant in kennis gesteld dat de zaak vandaag opengaat, maar er lopen nog rechtszaken", geeft een woordvoerder dinsdagochtend aan. "Wij hebben daarop gezegd: vanuit de rechtbank zijn er geen beperkingen, maar als alles maar voldoet aan de gestelde voorwaarden, zoals 24-uurs beveiliging. Handhavers gaan kijken of dit het geval is."

In beroep

Het huurcontract tussen de pandeigenaar en de coffeeshophouder is naar aanleiding van de reeks explosies en beschietingen, die plaatsvonden tussen maart 2022 en april 2024, inmiddels ontbonden. Maar omdat de coffeeshophouder hiertegen in beroep ging, hoeft hij nog niet meteen weg. In afwachting daarvan gaat de zaak nu dus open.

De aanslagen op de zaak zijn overigens niet het enige probleem bij Caza. Er is mogelijk bouwkundig van alles mis met het gebouw. De pandeigenaar is aan zet om dat op te lossen.

Veiligheidsrisicogebied

Het veiligheidsrisicogebied rond coffeeshop Caza in Tilburg, dat begin april werd ingesteld, is begin deze maand met een halfjaar verlengd. De politie vond het afgelopen halfjaar namelijk bijna wekelijks wapens en drugs tijdens controles.

Het verlengen van het veiligheidsrisicogebied betekent dat agenten, met toestemming van het Openbaar Ministerie, ook komende tijd mensen op de Gasthuisring, in het Wilhelminapark en in een deel van de Spoorzone zonder directe aanleiding mogen fouilleren.

Tieners

Alleen voor de beschieting van de coffeeshop op 30 maart zijn tot nu toe verdachten aangehouden. In juli bekenden twee jongens van 15 en 16 jaar oud dat ze daarbij betrokken waren. De ene schoot met een pistool, terwijl de ander dit filmde. De 15-jarige jongen komt uit Tilburg en de 16-jarige uit het Drentse Coevorden. Ze werden hierbij geholpen door een 19-jarige Amsterdammer.

