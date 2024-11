Bekend trio 'Go Dutch' wil Europa voor zich winnen op het songfestival

Krijgen we na Lenny Kuhr uit Eindhoven en Corry Brokken uit Breda volgend jaar eindelijk weer eens Brabants succes op het Eurovisie Songfestival? Als het aan Johan Vlemmix en Ferry Tol ligt wel. Samen met ‘Meneer Kaktus’ Peter-Jan Rens willen ze ons land vertegenwoordigen op het festival in Basel. "Het moet weer een feest zijn voor alle mensen, jong en oud", stelt Vlemmix. Hun liedje genaamd 'Ringdingeding!' is inmiddels ingestuurd naar de selectiecommissie van AvroTros.

‘Go Dutch’ wil Europa veroveren met het vrolijke liedje ‘Ariba.’ Met ‘Ariba, ariba, fiesta time. Sambuca, tequila I’m feeling fine’ heeft de liedtekst weinig om het lijf maar het begeleidende deuntje werkt des te aanstekelijker. “Het zijn vooral de klanken die lekker in het gehoor liggen”, aldus de Tilburgse zanger Ferry Tol. Dat het de zangers menens is, blijkt uit de voorbereidingen. Zo kozen ze voor de opname van hun liedje de legendarische studio van Johnny Hoes in Weert. Voor hun dansje krijgen de drie hulp van niemand minder dan Fernando Reyes, die ooit verantwoordelijk was voor de wereldberoemde vogeltjesdans. “We laten niks aan het toeval over want we willen er voor gaan”, klinkt het strijdvaardig uit de mond van Johan Vlemmix.

'Go Dutch' treedt op in 'ouderwets' pak (foto: Erik Peeters)

De entertainer, die tegenwoordig in Hoeven woont, is de drijvende kracht achter het trio genaamd: ‘Go Dutch’. “We willen het ouderwetse songfestivalgevoel terug brengen bij de mensen. Geen gekkigheid of rare zangers op het podium, maar een verzorgde act in mooie pakken en een steengoed liedje.” Vlemmix raakte als kind in Eindhoven betoverd door het songfestival. “Lenny Kuhr woonde bij ons om de hoek. Wanneer ze aan het spelen was, keek ik stiekem door de brievenbus naar binnen. Ik vergeet nooit dat ze in 1969 won met haar liedje ‘De Troubadour’. Gewoon uit ons eigen Brabant, fantastisch!”

"Cornald is een echte topper en die zal dit zeker kunnen waarderen.”