112-nieuws: fietsster zwaargewond in Waalwijk • dief betrapt

10.20

De hulpdiensten zijn aanwezig aan de De Hooge Akker in Geldrop, omdat daar iemand onwel is geworden. Een vrachtwagenchauffeur had een lekkende jerrycan in de cabine gelegd. Daar zat een bijtende stof is. De vrouw is daar onwel van geworden. De veiligheidsdiensten hebben de chauffeur in veiligheid gebracht. Ze is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De jerrycan wordt veiliggesteld.