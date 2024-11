Illegale sigarettenfabriek ontdekt bij bedrijfsinval: 30.000 kilo tabak

In een bedrijfspand aan de Ambachtsweg in Bladel is pakweg 30.000 kilo tabak gevonden. Daarmee kun je ongeveer 30 miljoen sigaretten maken. Bij de inval woensdag waren de politie, FIOD en stroomnetbeheerder Enexis aanwezig. "Het is een flinke hoeveelheid."

Het is een ware sigarettenfabriek. Op de foto's is de hoeveelheid tabak te zien. Ook staan er in de bedrijfshal meerdere machines die nodig zijn om sigaretten te maken. De illegale fabriek kwam in beeld tijdens een gemeentelijke controle. "Bij de controle werd een sterke tabaklucht geroken. Eenmaal binnen werd het duidelijk dat het om een grote hoeveelheid gaat", laat een woordvoerder van de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) weten. De FIOD doet onderzoek in het gebouw. Zij heeft de beveiligingscamera's van het pand verbogen, zodat ze naar de buitenkant richten. Er wordt ook met een drone boven het pand gevlogen. LEES OOK: Inval bij bedrijfspand, politie vliegt met drone rond

Meerdere machines en tabak gevonden in bedrijfshal (foto: SQ Vision).

