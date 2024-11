Mist speelt Eindhoven Airport weer parten, omleidingen en vertraging

Vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport komt woensdagochtend opnieuw in de problemen door dichte mist. Het vliegveld waarschuwt voor mogelijke annuleringen of vertragingen.

Enkele vluchten die woensdagochtend in Eindhoven zouden landen, zijn omgeleid naar Rotterdam, Keulen, Frankfurt en Düsseldorf. Meerdere vluchten zijn vertraagd.

Het KNMI heeft weercode geel afgegeven voor Brabant, omdat er 's ochtends dichte mist voorkomt. De mist zal aan het einde van de ochtend weer verdwijnen, is de verwachting.

Vaker problemen met mist

Eindhoven Airport kwam afgelopen tijd vaker in de problemen door mist. Op 3 en 4 november waren tientallen vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd.

Het vliegveld krijgt in 2027 nieuwe apparatuur in en rond de start- en landingsbaan. Hierdoor kan in de toekomst ook tijdens dichte mist gevlogen worden.

