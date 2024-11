Parfumerie weer doelwit brute inbraak, met feestdagen in zicht

Voor de medewerkers van parfumerie Pour Vous in Son is het woensdagmorgen vroeg dag. Medewerker Noes Warringa werd om kwart voor vijf 's morgens zijn bed uitgebeld. Er is weer ingebroken, voor de tweede keer binnen een maand.

Als we Noes wat later in de parfumerie treffen, heeft hij er al een paar uur op zitten. “Ik heb net maar even een tandenborstel en wat tandpasta hiernaast gekocht, ik ben maar gewoon hier gebleven.” Om kwart voor vijf ging zijn telefoon. “Ik had eerst opgehangen, tot het kwartje viel dat het de alarmcentrale was.” Hij reed naar de winkel en zag hoe het raam van de etalage met een hamer aan diggelen was geslagen. Terwijl het betonblok, dat is geplaatst na de ramkraak in oktober, nog voor de deur staat.



“Het is stevig glas”, laat Noes zien. De daders hebben het als een gordijn opzij moeten duwen, om vervolgens door het gat naar binnen te klimmen. “Maar daar is het rookgordijn afgegaan. Dan kun je je eigen handen niet eens meer zien. Helaas zijn ze toen meteen gevlucht. Zonder buit.” Wat overblijft, is enorm veel schade. De etalage is dichtgezet met houten platen en de vloer plakt nog van alle parfum op de tegels. Waarom de daders het wederom op deze vestiging gemunt hebben, blijft de vraag.

“Ik denk dat het de tijd van het jaar is.”