Na explosies en schietpartij sluit theehuis maandenlang: 'Niet genoeg'

Na de zoveelste aanslag blijft theehuis De Theepot in Bergen op Zoom tot zeker half februari dicht. Dat maakte de gemeente dinsdag bekend. Verschillende buurtbewoners vinden dat niet genoeg. "Deze vete blijft doorgaan", vreest een vrouw.

"Dit is kut! Ze hadden het helemaal dicht moeten gooien", vervolgt de boze buurtbewoonster. "We hebben nu een rustige kerst. Daarna gaat het weer verder."

Explosie en schietpartij

Half oktober was er een explosie bij het theehuis aan de Wouwsestraatweg. De ontploffing blies een gat in de voordeur. In augustus was er ook al een explosie bij het theehuis. En een paar jaar eerder was er een dodelijke schietpartij bij de Theepot.

De zaak werd na de gebeurtenissen twee keer tijdelijk gesloten. Bij de heropeningen gaven buurtbewoners al aan dat ze de situatie meer dan beu zijn. Toch ging het dus weer mis, ondanks deze signalen van bewoners. "Het is te belachelijk voor woorden dat het weer open ging", vertelt een buurman woensdagochtend.

Verboden te betreden, staat is in grote letters op de zaak. "Het mag voorgoed dicht van mij", vervolgt hij. "Mijn auto zet ik daar niet meer voor de deur." Een andere buurman: "Het is een goede zaak dat het dicht is. Het is nu veel rustiger."

'Te koop zetten'

"We moeten met zijn allen een statement maken. Een groot lint spannen en zogenaamd al onze huizen te koop zetten", oppert de vrouw. Ze heeft haar zorgen bij de gemeente geuit. "Ze zeggen dat langer sluiten juridisch lastig is."

Toch denkt niet iedereen dat een langere sluiting de oplossing is. "Zij hebben de aanslag toch niet zelf gepleegd?", zegt een vrouw. "Maar de burgemeester doet er goed aan om de zaak nu te sluiten, hoor."

'Elke knal eng'

"Met oud en nieuw schrikken we straks van elke knal", vervolgt ze. "Dit doet iets met je gevoel van veiligheid. Ook is het slecht voor de waarde van je huis. Als ik mijn huis wil verkopen, dan leest iedereen over die aanslagen."