112-nieuws: drugs gevonden • man opgepakt na botsing met lantaarnpaal

Bij de brand in een rijtjeshuis aan de Piccolo in Den Bosch is woensdagavond ook asbest vrijgekomen. Dat meldt de politie. De politie onderzoekt nog steeds of het om brandstichting gaat. "We proberen dat vast te stellen, maar de schade aan de achterzijde van de woning is ernstig en dat bemoeilijkt het onderzoek om tot een snelle conclusie te komen", aldus de politie. Het huis is onbewoonbaar verklaard.

