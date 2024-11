112-nieuws: vertraging op de A58 • kopstaartbotsing in Deurne

04.15

Bij een huis in Uden is afgelopen nacht rond kwart over vier een explosie geweest. Het huis aan de Bosschebaan liep flinke schade op aan de voorkant van het huis. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie is sprake van opzet, ze doet onderzoek bij het huis. Specialisten met kennis van explosieven helpen mee.

