Vrees voor onrust bij herdenking verongelukte tieners, camera's geplaatst

De politie vreest voor flink wat overlast deze donderdagavond in de Eindhovense Generalenbuurt. Daar worden de drie verongelukte tieners Anthony, Levi en Elvis herdacht. Drie jaar geleden kwamen zij om het leven bij een verkeersongeluk met een ambulance in Helmond. Bij de jaarlijkse herdenking werd in de afgelopen jaren onder meer zwaar, illegaal vuurwerk afgestoken.

Bij de herdenking aan het Cruyff Court worden donderdagavond tussen de 150 en 200 mensen verwacht. Naast het afsteken van zwaar vuurwerk, zoals mortierballen en nitraten, werd er de afgelopen jaren bij de herdenking ook gevochten en zijn er dingen in de omgeving vernield. Volgens burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven hebben omwonenden aangegeven zich onveilig te voelen. De politie schat ook nu in dat de herdenking uit de hand kan lopen. Ze heeft de burgemeester daarom geïnformeerd over de verwachte onrust. Daarop heeft de burgemeester besloten om tijdelijk bewakingscamera's in de Generalenbuurt te plaatsen. De camera's zouden volgens de burgemeester de politie helpen, maar ook voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Ongeluk met ambulance

De drie jongens van 15 en 16 jaar kwamen in 2021 om het leven toen ze met hun auto frontaal op een ambulance botsten. Een vierde jongen in de auto raakte zwaargewond en twee ambulancebroeders werden ook met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.