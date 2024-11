Bijna 250.000 hardrijders op de bon, vooral dankzij deze flitspalen

246.000 hardrijders zijn in de eerste acht maanden van het jaar in onze provincie geflitst. Independer onderzocht welke 'Brabantse' flitspalen het effectiefst waren. Veel van de verkeersboetes zijn uitgeschreven op plekken waar al jaren flitspalen staan, maar op de plek waar de meeste hardrijders tegen de lamp liepen - de Geldropseweg in Eindhoven - gaat het om een flexibele flitspaal.

Independer maakte voor het onderzoek gebruik van data van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze overheidsinstantie houdt zich bezig met het innen van onder andere verkeersboetes. Ze heeft de staatkas aardig kunnen spekken dankzij deze tien flitspalen:

Eindhoven, Geldropseweg (flexibele flitspaal): 17.685 boetes Meierijstad, Veghelsedijk (vaste flitspaal): 13.908 boetes Helmond, N270 Europaweg kruising Hortsedijk (vaste flitspaal): 11.296 boetes Eindhoven, John F. Kennedylaan richting centrum (vaste flitspaal): 10.439 boetes Tilburg, Ringbaan Oost / kruising Caspar Houbenstraat (vaste flitspaal): 7.575 boetes Gemert-Bakel, N272 Elsendorpseweg (vaste flitspaal): 6.979 boetes Roosendaal, Burgemeester Schneiderlaan nabij kruising Bovendonk (flexibele flitspaal): 6.959 boetes Helmond, N270 Europaweg kruising Hortsedijk richting Deurne (vaste flitspaal): 6.006 boetes Tilburg, N261 Burgemeester Bechtweg (flexibele flitspaal): 5.946 boetes Maashorst, Rondweg t.h.v. Hoefstraat (flexibele flitspaal): 5.657 boetes

Gemiddelde snelheid

Enkele van deze flitspalen blijken al jaren lucratief voor het CJIB. Zo staan de vaste flitspalen aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven en de flitser aan de Ringbaan Oost / kruising Caspar Houbenstraat in Tilburg al jaren in de top tien drukste flitspalen.

Opvallende uitschieters

Gemiddeld reden de automobilisten die geflitst werden 7,9 kilometer per uur te hard. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van vorig jaar van 8,2 kilometer per uur te hard. Toch had Brabant aardig wat uitschieters.

Zo werd er bij een flitspaal in Laarbeek gemiddeld 20,8 kilometer per uur te hard gereden. En ook in Valkenswaard en Heusden werden flitspalen hard voorbijgescheurd: met respectievelijk gemiddeld 19,9 en 16 kilometer per uur te snel.

