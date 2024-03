De top 10 van drukste flitspalen: de winnaar flitste 71 keer per dag

De drukste flitspaal van Brabant staat in Helmond. Aan de Europaweg werden vorig jaar bijna 26.000 automobilisten geflitst. In heel Brabant werden 416,000 auto’s geflitst omdat ze te hard of door rood reden. Dit is de top 10.

Helmond - N270/Europaweg, kruising Hortsedijk: 25887 keer Eindhoven - John F. Kennedylaan, richting centrum: 25421 keer Eindhoven - Geldropseweg: 22733 keer Breda - Julianalaan: 16628 keer Oosterhout - Beneluxweg: 11057 keer Tilburg - Ringbaan Oost, kruising Caspar Houbenstraat: 10430 keer Helmond - N270/Europaweg, kruising Hortsedijk ri. Deurne: 10018 keer Tilburg - N261/Burgemeester Bechtweg: 9880 keer Erp - N616/Veghelsedijk: 9178 keer Tilburg - Ringbaan Zuid: 9025 keer Niet elke Brabantse camera was een groot kassucces voor de Nederlandse staat. Sommige flitsers lijken er goed in te slagen weggebruikers zich aan de snelheid te laten houden. In een jaar tijd werden er nauwelijks boetes uitgedeeld door deze camera's. Door deze 3 vaste camera's werd het minst geflitst Waalre - N69/Eindhovenseweg, kruising Burgemeester Mollaan: 3 keer Oss - Hertogin Johannasingel, kruising Kromstraat ri. Witte Hoef: 9 keer Eindhoven - Hugo van der Goeslaan, kruising Geldropseweg: 14 keer In 2022 werden er 402.000 automobilisten op de foto gezet.