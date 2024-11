Twee aanhoudingen na steekpartij met twee gewonden bij azc

Twee mensen zijn in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt door een steekpartij bij het azc (asielzoekerscentrum) in Rijsbergen. Rond middernacht werd het steekincident aan de Bredaseweg gemeld.

Een woordvoerder van de politie vermoedt dat het gaat om een ruzie. Er wordt onderzoek gedaan in de ruimte waar de vechtpartij was. "We weten dat er een grote groep aanwezig was bij het conflict, maar er is nog veel onduidelijk."

Twee verdachten zijn opgepakt en worden donderdag verhoord. In overleg met een officier van justitie wordt dan besproken of de twee langer vast blijven zitten. De politie weet niet of de betrokkenen bewoners zijn of medewerkers van het azc.

De gewonden zijn in een ambulance nagekeken. De politie doet geen uitspraken over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers, maar laat weten dat ze wel aanspreekbaar zijn.