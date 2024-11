112-nieuws: drugspand in Kaatsheuvel • kind van 3 aangereden

13.56

In een flat aan de Herman Moerkerklaan in Den Bosch heeft de politie een hennepkwekerij gevonden. Er stonden 178 planten in de wietplantage. "Zoals zo vaak was de elektriciteit weer op een provisorisch manier aangelegd", zegt de politie op Instagram. "Dit is super brandgevaarlijk. Als het appartement in de flat in brand was gevlogen, dan waren de gevolgen niet te overzien." Alle goederen en planten zijn in beslag genomen.