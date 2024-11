112-nieuws: scooterrijdster in botsing met auto • man vast na achtervolging

12.50

Gisterenavond is er een inbraak gepleegd in de Populierenlaan in Udenhout. De inbraak vond plaats tussen een uur in de middag en half acht in de avond. De politie is op zoek naar getuigen die personen hebben gezien die zich mogelijk verdacht gedroegen of verdachte voertuigen hebben gezien in de straat of omgeving. Ook wordt er gevraagd om camerabeelden of foto's die belangrijk zijn voor het onderzoek.