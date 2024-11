Show Raveleijn krijgt een 'andere invulling', bevestigt de Efteling

De Efteling gaat vanaf 2026 een andere invulling geven aan de paardenshow Raveleijn in het openluchttheater. Dat heeft Efteling-directeur Fons Jurgens donderdag gezegd tegen pretparknieuwssite Looopings. "Er komt een andere show", zegt de directeur. "En we zijn nu aan het kijken met wie en hoe we dat willen doen."

De Efteling wil vasthouden aan het verhaal van Raveleijn. "Het verhaal Raveleijn zal in ieder geval blijven bestaan", zegt Jurgens in een aflevering van Loopings Podcast. "We zitten nu eenmaal in het kantoor Raveleijn, onderdeel van het dorp Raveleijn. Dus daar zal niet heel veel aan veranderen."

Raveleijn werd in 2011 geopend. De attractie kostte destijds dertig miljoen euro. De show wordt sindsdien meerdere keren per dag opgevoerd voor maximaal 1200 bezoekers.

In het verhaal, geschreven door Paul van Loon, spelen paarden en raven de hoofdrol en daarover was de afgelopen jaren het nodige te doen. De Partij voor de Dieren keerde zich in 2019 tegen de show, omdat paarden met een brandende deken op de rug galoppeerden. Ook werd de show enkele malen verstoord door dierenactivisten.

Walkthrough

Het doorgaans goed geïnformeerde Looopings maakte al eerder bekend dat er plannen zouden zijn voor een zogeheten 'walkthrough', waarbij bezoekers al wandelend door het verhaal van Raveleijn kunnen lopen, aan de hand van decors, effecten en acteurs. Jurgens ziet dat concept, bekend van het Franse themapark Puy du Fou, ook wel zitten.

Puy du Fou is ook de producent van Raveleijn. Jurgens: "Ik ben heel groot voorstander van een walkthrough. Dus als je dan zegt: wat is jouw invloed of wat is de invloed van directie? Nou, ik ben echt heel enthousiast over het concept walkthrough zoals Puy du Fou het uitvoert. En dat vind ik ook heel erg goed passen bij de Efteling. Dus dat is denk ik waarom het één van de alternatieven is, of was, voor een nieuwe show."

Nieuwe show

Er nog geen definitief besluit hierover genomen, zegt de directeur. Een walkthrough is volgens Jurgens 'één van de mogelijkheden in het grote verhaal'. "En dat wordt onderzocht. Niet meer en niet minder. Maar laat ik zo zeggen: het meest waarschijnlijke, als je dan toch wil weten wat dat is, is gewoon dat er een nieuwe show komt vanaf ergens in 2026."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

'Efteling stopt met paardenshow in openluchttheater Raveleijn'

'Efteling-show Raveleijn blijft voorlopig tóch te zien'