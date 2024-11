Deze geschiedenisleraar bereikt miljoenen kijkers met uitlegfilmpjes

Als de titel ‘geschiedenisleraar des vaderlands’ zou bestaan, dan zou Joost van Oort uit Eindhoven een goeie kans maken. Hij is docent aan het Odulphuslyceum in Tilburg en vooral bekend van zijn uitlegfilmpjes op Youtube die tientallen miljoenen keren bekeken zijn. Zondag vertelt hij daarover in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Zijn populariteit kent geen grenzen. Joost van Oort is met zijn Youtube-kanaal ‘JORT’ een begrip onder middelbare scholieren. Tegen de vijfhonderd video’s heeft hij al geplaatst. En die worden gevreten door steeds nieuwe generaties scholieren. Tientallen miljoenen keren zijn ze bekeken.

Joost is ook in de klas altijd op zoek naar manieren om jongeren te interesseren voor geschiedenis. Hij gebruikt daar tijdens de les ook steeds vaker muziekclips voor.

Muziek om bij de jeugd binnen te komen

Samen met de Eindhovense geschiedenisdocent Daan Krahmer heeft hij al een lijst van vijfhonderd clips die bruikbaar zijn om een geschiedenisles te beginnen. Want muziek is de manier om bij de jeugd binnen te komen. Het idee is dat pubers per definitie ontvankelijk zijn voor muziek, misschien wel meer dan voor geschiedenis.

En het werkt, hebben ze ontdekt. De geschiedenis van Duitsland wordt in het klaslokaal ingeleid met de ruim negen minuten durende clip ‘Deutschland’ van Rammstein.

En als het gaat over de verkiezingen in de Verenigde Staten laten ze Oki From Muskogee van Merle Haggard zien: een ode aan de plattelandsbevolking in de binnenlanden van Amerika, die zich afzetten tegen de ‘linkse’ stadsbewoners.

'Van de regen naar de zon'

Afgelopen week stond een toetsweek op het programma op zijn school, dus de rellen in Amsterdam heeft hij nog niet kunnen bespreken in relatie tot de geschiedenis van Israël en de Palestijnen.

Maar hij heeft wel alvast nagedacht over een nummer: Tyfoon met ‘Van de regen naar de zon’, waarin hij rapt over Nederland: "Een plek voor ‘vrijheid zoekers, mentaal en fysiek Joden, Hugenoten, Moslims, filosofen."

