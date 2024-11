Opnieuw explosie in Den Bosch, ondanks aanhoudingen in dakdekkersoorlog

In de Oeterselaan in Den Bosch is een bestelbus donderdagnacht zwaar beschadigd geraakt bij een explosie. Dat meldt de politie.

De ontploffing vond rond halfvier 's nachts plaats en werd veroorzaakt met illegaal zwaar vuurwerk. De politie kreeg rond half zeven een melding van de zwaar beschadigde bus. Er raakte niemand gewond. Dakdekkersoorlog

In Den Bosch vonden de afgelopen tijd al tientallen explosies plaats. Volgens meerdere ingewijden woedt er in de stad een dakdekkersoorlog. De politie bevestigde eerder na berichtgeving van Omroep Brabant dat voornamelijk dakdekkers het doelwit zijn van de explosies. Dit zou mogelijk te maken hebben met conflicten in het criminele milieu. Of de bestelbus in de Oeterselaan ook een link heeft met de dakdekkersbranche is op dit moment niet naar buiten gebracht. De politie heeft buurtonderzoek gedaan en zoekt getuigen. Aanhoudingen

In de Graafsewijk in Den Bosch werden donderdag een 43-jarige vader en zijn 22-jarige zoon opgepakt vanwege hun betrokkenheid bij de dakdekkersoorlog.