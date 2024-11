Mannen uit Oss en Eindhoven ontlopen zware straf voor vuurwerkbom

Twee mannen uit Oss en Eindhoven hebben vrijdag een lagere celstraf gekregen dan eerder was geëist. De mannen werden verdacht van het plaatsen van een vuurwerkbom in Nuland. Twee weken geleden eiste justitie in de rechtbank in Zwolle nog 4 en 5,5 jaar cel tegen de mannen.

De 28-jarige inwoner van Oss moet uiteindelijk voor een half jaar de cel in. De Eindhovense leeftijdgenoot kreeg acht maanden opgelegd.

Volgens de rechtbank kon niet worden bewezen wat ze ten laste was gelegd. De hoofdverdachte uit Purmerend (41) kreeg veertig maanden cel in plaats van zeven jaar.

Cobra in auto gemikt

De officier van justitie had twee weken geleden nog uiteengezet hoe de man uit Oss van plan was om een vuurwerkbom in een huis in Nuland te gooien. Dat was in september 2022.

In het huis woonde de ex-partner van een van de medeverdachten. De man uit Oss durfde de Cobra uiteindelijk niet naar binnen te gooien, omdat er kinderen binnen waren.

Hij mikte het projectiel daarom in een auto die voor de woning stond. De wagen raakte zwaar beschadigd en in een wijde omtrek sneuvelden er ruiten. Reden genoeg voor het Openbaar Ministerie (OM) om vier jaar te eisen.

Onbetrouwbare verklaringen

De rechtbank is van mening dat er wisselende en ook onbetrouwbare verklaringen zijn afgelegd over de aanslag. Ook vindt de rechter het aannemelijk dat de man uit Oss onder druk een bekentenis heeft afgelegd, zo blijkt onder meer uit gesprekken op Whatsapp.

De man werd wel veroordeeld voor het bezit van bijna 230 gram hasj, drie vervalste bankbiljetten van vijfhonderd euro en zeventig vervalste bankbiljetten van vijftig euro.

Te weinig bewijs voor wapenbezit

De Eindhovenaar stond terecht voor de handel in hasj, hennep en wapens. De drugspraktijken konden worden aangetoond. Een veroordeling voor het bezit van wapens en munitie ging de rechter te ver: hiervoor was te weinig bewijs.



De twee mannen werkten samen met de man van 41 uit Purmerend. Hem wordt de handel in automatische vuurwapens, waaronder een Kalasjnikov AK-27, drugs en explosieven verweten. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan witwassen.

De praktijken van de drie mannen kwamen naar buiten met behulp van ontsleuteld telefoonverkeer.

